Le Tunnel – Maestria Impro Fabrique à Impros (La) Nantes, 5 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-05 21:00 – 22:30

Gratuit : non Tarif réduit : 11 € Plein tarif : 14 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Laissez-vous embarquer dans un tunnel d’une heure d’improvisation ininterrompue. Top chrono. Que vont bien pouvoir trouver nos deux improvisateurs ? Une longue épopée ? L’histoire d’une vie ? Une déclinaison de saynètes autour du concept de bureau de tabac ? Une seule règle : il est INTERDIT de sortir du jeu. En aucun cas, les deux joueurs n’auront le droit de sortir de l’improvisation pour s’adresser au public, pour faire une pause ou pour se parler entre eux. Ils devront jongler entre les scènes, les histoires et les personnages, et se laisser surprendre par les évènements. Lorsque vous aurez sauté avec eux dans le tunnel, impossible d’en sortir sans aller au bout ! Création originale proposée par la compagnie Maestria. Avec Guillaume Boit et Florent Oulkaïd. Durée : 1h00

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/