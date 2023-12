Les autres chemins – Les Quatre Coins du Cercle Fabrique à Impros (La) Nantes, 6 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-06 18:30 – 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

« Tous les chemins nous libèrent de nos frustrations, mais certains sont plus courts. Vraiment plus courts. » N’avez-vous jamais rêvé de vous arrêter un instant ? De sortir de ce courant du quotidien qui vous emporte inlassablement dans la même direction ? De tout abandonner là et de suivre un autre chemin, un de ces chemins qui vous font bondir le cœur et vous sentir pleinement vivant, vivante ? C’est cette expérience que nous allons vivre ensemble pendant plus d’une heure avec nos comédiennes et comédiens improvisatrices et improvisateurs du jour qui, à la croisée des chemins, s’inspireront de vos désirs de liberté au travers de vos propositions originales, pour vous transporter dans le tournant d’une vie qui aurait pu ne jamais être vécue ! Distribution : Marion Guérin, Jean-Sébastien Perona, Jérémy Lesure, Hélène Soyer et Florine Chasle. Une création théâtrale par Les Quatre Coins du Cercle. Durée : 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/