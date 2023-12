Le Grand Bazar à Histoires – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 2 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-02 16:30 – 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 8 € Billetterie : vostickets.fr

Spectacle improvisé pour les curieux et les curieuses, les flâneurs et les flâneuses ! Deux troubadours parcourent le monde à bord d’une roulotte un peu spéciale : Le Grand Bazar à Histoires. Et dans tous les villages où ils font une halte, ils offrent aux habitants des contes personnalisés, sur-mesure ! Car les deux camelots prétendent connaître par cœur chaque personne qu’ils rencontrent. Bon, même si ce n’est pas toujours le cas, il faut avouer qu’ils proposent de belles aventures à tout le monde ! Création originale proposée par La Fabrique à Impros. Avec Kévin GuéguenMusique : Pierre Le Normand Durée : 1h Public : à partir de 5 ans

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/