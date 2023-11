Bienvenue Chez Walt – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Bienvenue Chez Walt – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 28 décembre 2023, Nantes. 2023-12-28

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : non Tarif jeune public : 8 € Billetterie : vostickets.fr Un spectacle pour petit·e·s émerveillé·e·s et grand·e·s nostalgiques, à partager en famille ! Qui ne connaît pas Walt Disney ? Qui n’a pas grandi en fredonnant les chansons de Baloo, en frissonnant devant Scar ou en essayant de se rappeler le nom des sept Nains ? C’est dans cet univers que les comédien·ne·s de la Fabrique à Impros se replongeront avec vous une fois par mois. Mais attention, il ne s’agira pas de rejouer des classiques, mais bien d’en inventer de nouveaux, inspirés de vos propositions ! Artistes, en alternance : Adrien Chauvin, Manon Des Bois, Antoine Le Frère, Jérémy Rozès, Nausica Thomas. Mise en scène : Kévin Guéguen. Ce spectacle vous est proposé par La Fabrique à Impros. Public : à partir de 4 ans. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Fabrique à Impros (La) Nantes latitude longitude 47.2172459, -1.5580001

