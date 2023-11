Apophénie – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 22 décembre 2023, Nantes.

2023-12-22

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non Plein tarif : 14 €Tarif réduit : 11 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Et si tous les événements que nous vivons étaient intrinsèquement liés entre eux ? Apophénie : fait d’établir des liens entre des événements banals, objectivement non reliés. Non reliés, vraiment ? Les comédiens en doutent et tenteront de vous prouver qu’il existe une corrélation entre deux situations a priori bien distinctes, que vous choisirez pour eux. Tous les artifices seront permis : saynètes multiples, conférence explicative, retour dans le passé ou annonce publicitaire… tout peut arriver ! Ils sont déterminés à vous convaincre. Mais on ne peut pas leur en vouloir, ils sont frappés d’apophénie ! Création originale proposée par La Fabrique à Impros. De et avec Kévin Guéguen et Jérémy Rozes. Musique : Pierre Le Normand. Durée : 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/