Constellation – La Loutre Fabrique à Impros (La) Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

“À la manière dont les anciens ont vu dans les étoiles des formes, des créatures et des combats, les comédiennes et comédiens tisseront entre les scènes jouées la constellation de vie de notre personnage.” C’est l’histoire de Solange, de Théo, de Bernard ou encore de Louane. En fait, c’est vous qui choisissez. Ce sera l’histoire d’un héros ou d’une héroïne ordinaire, qui aura une vie riche, avec ses joies et ses galères, ses jours mornes et interchangeables, et aussi ses moments exceptionnels. Tous ces morceaux de vie pris isolément n’ont pas toujours de sens. Mais lorsqu’on les relie habilement, on arrive parfois à y voir comme un sens profond, ou un symbole. Création originale proposée par la compagnie La Loutre. Avec en alternance : Erwan Aubin, Romain Deux, Marion Guérin, David Guyon, Gauthier Le Chaffotec, Alan Pacaud, Sandra Ribeill et Patrick-Denis Simonovici. Mise en scène : Adrien Chauvin. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0651115596 https://lafabriqueaimpros.com/