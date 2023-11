Jouer le Banal – Stage d’impro Fabrique à Impros (La) Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 10:00 16:00

Gratuit : non Tarif unique : 70 € Billetterie : lafabriqueaimpros.com Tout Public

Dans ce stage d’une journée, nous proposons d’utiliser comme base des scènes de tous les jours, sans événements, pour s’amuser dans la routine et rire du quotidien. Pourquoi jouer le banal ? C’est pour casser nos habitudes ! En tant qu’improvisateurs, on est très souvent attirés par les mondes fantastiques, les histoires impossibles, l’incroyable et la fantaisie. Pourtant, il est possible de s’amuser et de faire rire dans le quotidien, parce que le public adore s’identifier aux personnages sur scène. On rit volontiers en reconnaissant une situation, un moment de gêne, qu’on a nous même vécu. Comment s’y prendre ? Tout d’abord en réapprenant à créer le quotidien et à s’y sentir bien en tant que comédien. S’empêcher d’écrire les événements, et faire de l’absence d’enjeu un nouvel enjeu ! Ensuite en allant chercher l’inspiration dans nos propres vies, en poussant la sincérité tout en travaillant une mise en scène théâtrale. Enfin en travaillant sur le rythme, pour intégrer des longueurs sans basculer dans le vide, et être capable de jouer des impros longues entièrement appuyées sur la routine ! Avec Lisa Gervasoni et Romain Nardelli. Niveau requis : 1 an de pratique en improvisation. Horaires : 10h-12h et 13h-16h.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

