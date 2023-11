(Extra)Ordinaire – La Famille Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes (Extra)Ordinaire – La Famille Fabrique à Impros (La) Nantes, 8 décembre 2023, Nantes. 2023-12-08

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public (Extra)Ordinaire, le spectacle d’improvisation qui transforme une histoire banale en véritable aventure ! Qu’est-ce qui a rendu la mère Michel célèbre ? Elle avait perdu son chat… Comme quoi, pas besoin d’un vrai talent ou d’une ambition incroyable pour devenir un héros mémorable ! Dans ce spectacle, vos idées définissent le quotidien d’une personne ordinaire. Quelles sont ses occupations ? Ses compétences ? Ses buts ? Et nous nous chargeons de créer une histoire d’une heure sur cette base. Mais comptez sur nous pour vous surprendre… Préparez-vous à être transportés dans un monde où l’ordinaire devient extraordinaire, où la magie de l’improvisation crée des moments uniques et des fous-rires dont vous vous souviendrez… Prêts à nous rejoindre ? Ce spectacle vous est présenté par La Famille. Durée : 1h15 Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0651115596

