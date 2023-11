Hors Contrôle – Le CITO Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Hors Contrôle – Le CITO Fabrique à Impros (La) Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. 2023-11-25

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public A l’aube de ses 30 ans, Chloé affronte l’amer constat que sa vie lui échappe, et explore l’idée de reprendre le contrôle au travers de sa mort. Mais chaque décision apporte son lot de conséquences. Ce spectacle vous est proposé par le CITO. Durée : 1h15. Distribution : Laurent Gouzien, Melanie Panel, Caroline Fournier, Adrien Gibier, Xavier Ribout, Julie Tailleur et Benoît Grosse-Luiggi Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0651115596 https://lafabriqueaimpros.com/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout Public Lieu Ville Fabrique à Impros (La) Nantes latitude longitude 47.2172459, -1.5580001

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/