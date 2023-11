Retrouvailles – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

2023-11-24

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11€ Billetterie : vostickets.frv Tout Public

Retrouvailles (n.f.) : fait, pour des personnes séparées, de se retrouver. Dans le tourbillon de la vie, on se croise, on s’attache, on marche ensemble. Parfois, elle nous sépare et on continue sa route chacun/chacune de son côté. Et puis un jour, on se retrouve. Le temps est passé, mais le passé reste souvent au temps présent. « Retrouvailles » c’est l’histoire d’une séparation qui prend fin. Sur les suggestions du public (qui choisit la relation entre les protagonistes, leurs caractères ainsi que les circonstances de la séparation), les comédiens feront évoluer leurs destins parallèles jusqu’à finalement se retrouver, pour le meilleur ou pour le pire. Une création proposée par la Fabrique à Impros, sur une idée originale de Camille Prioul. Avec Kévin Guéguen et Aurélien Daunay.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/