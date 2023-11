Billie – Les Claques Fabrique à Impros (La) Nantes, novembre 18, .

2023-11-18

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Vous connaissez sans doute la vie de Brian, l’odyssée d’Ulysse ou encore le destin d’Amélie Poulain… mais qu’en est-il de la vie singulière de Billie ? Ce soir, découvrez l’histoire d’un individu protéiforme aux mille facettes, peut-être celle d’une héroïne moderne et discrète, ou bien d’un homme faisant face à la réalité qu’il fuit. Ce soir, Billie sortira de l’ombre et dix chapitres de sa vie s’ouvriront sur vos inspirations. C’est un destin authentiquement improvisé qui apparaîtra devant vos yeux. Ce personnage nous est totalement étranger, et c’est une part de nous-mêmes qui vous sera dévoiler. Billie, c’est elle, c’est lui, c’est un peu nous. Création originale proposée par la compagnie des Claques.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

