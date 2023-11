Riri Fifi et Sylvain – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Riri Fifi et Sylvain – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 11 novembre 2023, Nantes. 2023-11-11

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public Riri, Fifi et Sylvain sont trois amis d’enfance. Ils ont des tas de souvenirs en commun. Ils partent souvent en vacances ensemble et sont liés à la vie, à la mort. Sauf Riri, qui est un robot espion envoyé par des extra-terrestres pour recueillir des informations sur l’espèce humaine. Ou une essoreuse à salade. Ou une chaussette dépareillée. Ou un sosie de Yannick Noah. Ça, ce sera à vous de le décider. Une création originale de la Fabrique à Impros. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout Public Lieu Ville Fabrique à Impros (La) Nantes latitude longitude 47.2172459, -1.5580001

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/