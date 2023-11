La La L’air – Compagnie Ton sur Ton Fabrique à Impros (La) Nantes, novembre 11, .

2023-11-11

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11€ Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Une comédie musicale improvisée à l’image de vos rêves. Laisser s’exprimer votre créativité avec les comédiens et comédiennes de ce spectacle musical inédit et unique. Vous, spectateurs et spectatrices, inventerez un titre, imaginerez un lieu, et choisirez même un air de musique, pour tisser les contours de l’histoire à venir… Une fois ces contraintes fixées, place au spectacle ! Aux comédiens et comédiennes de créer des chansons, inventer des paroles et faire naître des personnages, et au musicien de les accompagner en musique et en direct. Pour couronner le tout, et comme il se doit dans une comédie musicale, le maître de cérémonie sera présent pour tout orchestrer ! Création originale proposée par la compagnie Ton sur Ton. Mise en scène : Guy Chambon.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/