Faites du bruit – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, novembre 4, .

2023-11-04

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Un délicieux jeu d’improvisation ou le talent des participants et participantes sera mis à l’épreuve en leur demandant d’imiter et de jouer des personnages et situations toujours plus improbables ! Ce spectacle vous est présenté par La Fabrique à Impros. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/