Kabaraoké – Les Diabolos Nantes Fabrique à Impros (La) Nantes, novembre 4, .

2023-11-04

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11€ Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Les Diabolos Nantes vous convient à faire la fête avec eux, en mode ambiance boule à facette, en proposant le Kabaraoké. Le principe ? Vous choisissez une chanson parmi la liste proposée, vous décidez quel.le Diabolos Nantes va chanter avec vous et c’est parti pour un karaoké enflammé. A n’importe quel moment le DJ arrêtera la chanson et c’est à partir de la phrase en cours que les joueuses et joueurs improviseront. Vous chantez, nous improvisons ! Une création originale par Les Diabolos Nantes. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0651115596 https://lafabriqueaimpros.com/