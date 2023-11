Ligne 10 – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, novembre 4, .

2023-11-04

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Prochain arrêt : l’âge adulte. Être ami·e·s d’enfance. Traverser l’adolescence. Surmonter des doutes, survivre à des conflits, poursuivre qui on voudrait être et découvrir qui on est vraiment. Comment l’amitié se transforme-t-elle au cours de cette aventure ? Arrêt après arrêt, la Ligne 10 transporte ce groupe d’ami·e·s dans un voyage initiatique improvisé, en les confrontant à des étapes clés de l’adolescence proposées par le public. Ce format de spectacle est né du podcast Chose Promise. Au fil de discussions et d’échanges menés par Kévin Guéguen, il a été imaginé par Guillaume Boit, Aurélien Daunay et Pauline Guicheteau. Pour suivre leurs cheminements de pensées au plus près, retrouvez les épisodes de ce podcast. Création originale proposée de la Fabrique à Impros.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/