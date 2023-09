Fait Maison : A la baguette – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Fait Maison : A la baguette – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 6 octobre 2023, Nantes. 2023-10-06

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9€ Tout public Pour ce premier « Fait Maison », l’équipe de la Fabrique a rassemblé une sélection de ses meilleurs interprètes, mais pas seulement ! Ils seront dirigés par un chef d’orchestre reconnu, capable de doper leurs performances et de les emmener vers le sommet de leur art. On dit même qu’il est capable de leur faire jouer n’importe quelle scène instantanément, sur simple demande du public ! Un spectacle de La Fabrique à Impros. Durée : 1h15. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout public Lieu Ville Fabrique à Impros (La) Nantes latitude longitude 47.2172459, -1.5580001

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/