Le frère des soeurs.. Pichon ! – Les Claques Fabrique à Impros (La) Nantes, 23 septembre 2023, Nantes.

2023-09-23

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9€ Tout public

Comédie familiale improvisée On ne choisit pas sa famille… mais on choisit son frère ! Les Sœurs sont fusionnelles et particulièrement complices. Ensemble, elles ont joué à Secret Girls, embêté le chat, rendu folle la voisine. Sur qui se défouler maintenant ? Et si elles se payaient un frère ? Quelle belle idée ! Le temps d’un soir, elles composent une fratrie éphémère avec un heureux élu, invité exceptionnel qui se verra titillé, écarté, jalousé, admiré, détesté… À chaque représentation, un nouveau frère et une famille différente, pour le plus grand plaisir des sœurs ! Une création originale proposée par les Claques. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/