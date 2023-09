Carré d’As – Les Claques Fabrique à Impros (La) Nantes, 22 septembre 2023, Nantes.

2023-09-22

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non Tarif réduit : 11€ Tarif plein : 14€ Tout public

Ils et elles voudraient avoir les cartes en main, mais le seul qui détient le Carré d’As, c’est le public ! Sur scène, ils et elles sont quatre. Au début du spectacle, chacun/chacune tirera une carte et découvrira ainsi son exercice imposé… mais ignorera tout du sort qui est réservé aux trois autres ! Le public, lui, verra toutes les cartes et pourra se réjouir d’avance… Pour la première fois à Nantes et sur un format référence créé par la Ligue d’Impro de Paris (LIP), la compagnie des Claques vous invitent au Carré d’As. Venez prendre plaisir à voir les improvisateurs et improvisatrices tenter de combler leur retard, patiner sur les peaux de banane négligemment glissées par le MC, se surprendre… et vous surprendre ! Spectacle proposé par la compagnie des Claques, d’après un format original de la Ligue d’Improvisation de Paris. Durée : 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

