Stage d’improvisation : Monologues Improvisés avec Pierre Lemmel Fabrique à Impros (La), 29 avril 2023, Nantes.

2023-04-29 Horaires : de 10h à 12h et de 13h à 16h

Horaire : 13:00 16:00

Gratuit : non 60 € Inscription par mail à : kevin@lafabriqueaimpros.com Tout public Horaires : de 10h à 12h et de 13h à 16h

Le monologue est un outil permettant à l’improvisateur ou improvisatrice de donner de la puissance et de la profondeur à la scène ou à son personnage. Dans ce stage, nous découvrirons diverses méthodes afin de développer, étirer, explorer et structurer vos fils de texte. Pour cela, nous commencerons par plusieurs outils pratiques d’écriture, d’exploration et de mise en scène. Puis chacun/chacune sera amené à expérimenter différentes formes de monologues dans tous types de registres.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/