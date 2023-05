Stage d’improvisation pour enfants Fabrique à Impros (La), 19 avril 2023, Nantes.

2023-04-19

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Tarifs : – 25 € la matinée – 45 € les deux matinées – 65 € les trois matinées Inscriptions par mail : kevin@lafabriqueaimpros.com Jeune public

Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’improvisation ! L’improvisation est une branche du théâtre où l’on explore et utilise sa voix, son corps, ses émotions, comme dans le théâtre de texte. Mais une plus grande partie est laissée à l’imagination et à la construction d’histoires. À travers des jeux, des créations de personnages et des mises en situation, votre enfant découvrira tous les plaisirs du théâtre d’improvisation ! Stage destiné aux enfants de 6 à 10 ans. mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril 2023 de 10h à 12h.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/