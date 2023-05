Duo Solo Fabrique à Impros (La), 1 avril 2023, Nantes.

2023-04-01

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 13 euros Tarif réduit : 10 euros Tout public

La rencontre improvisée et théâtralisée de deux comédiens qui jouent en solo et en duo. Le travail corporel et émotionnel sera au cœur de spectacle, ainsi que la lumière, élément central très présent. Grâce à elle, les deux comédiens pourront moduler l’espace au gré de leur inspiration, de leurs idées, de leurs émotions. Et puis, il y aura aussi la musique, indispensable pour colorer et dynamiser les multiples improvisations. L’improvisateur invité ou l’improvisatrice invitée viendra pour apporter son univers et proposer des originalités à expérimenter sur scène, seul/seule et avec Gilles Simonin. Conception et direction artistique : Gilles Simonin Accompagnement musical et scénique : Lilian Larrouy Durée : 1h30.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000