3 soeurs – Le Cito Fabrique à Impros (La), 25 mars 2023, Nantes.

2023-03-25

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros Tout public

3 sœurs, 3 cœurs. Rose, Lila et Magnolia ont partagé leur enfance, comme toute fratrie. C’était hier. Aujourd’hui, elles se voient, s’éloignent, se rapprochent, s’admirent, s’isolent, s’unissent… Mais demain, devront-elles toujours se comprendre ? Se faire confiance ? S’aimer ? On ne choisit pas sa famille… On fonde une famille… On lave son linge sale en famille… Les secrets de famille… Le bonheur en famille… Les bijoux de famille… Le cercle de famille… Ce spectacle de théâtre improvisé explore les relations familiales avec décalage, humour, tendresse, amour et sincérité. Création originale proposée par le CITO. Avec Alexandra Chauvel, Lorraine Collard, Odile Davreux-Michel, Frédéric Lacabanne, Antoine Mayat et Amélie Nicol. Création et mise en scène : Antoine Mayat. Durée : 1h10.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000