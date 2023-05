Samedi Nantes Lives – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Samedi Nantes Lives – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 25 mars 2023, Nantes. 2023-03-25

Horaire : 23:00 23:30

Gratuit : non Tarif unique : 5 euros Tout public Aux États-Unis, un Late Show est une émission culte diffusée à une heure tardive dans la nuit (d’où le nom). Un·e présentateur·rice charismatique, souvent assis·e derrière un bureau, reçoit des invité·e·s pour faire avec elles et eux de la promo, des jeux, des interviews… et toujours dans la bonne humeur ! À Nantes, le Late Show débarque sur la scène de la Fabrique à Impros dans une version improvisée ! Tremeur Le Floc’h, animateur de talent, recevra une fois par mois sur son plateau deux improvisateur·rice·s qui ignoreront tout de ce qui leur arrivera ce soir-là… Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

Tarif unique : 5 euros
Fabrique à Impros (La)
14 rue de l'Arche Sèche
Nantes

