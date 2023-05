À vos souhaits – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 13 euros Tarif réduit : 10 euros Tout public L’histoire d’une rencontre entre deux personnages attachants, d’une amitié qui traverse les temps. Édouard ne manque de rien. Il s’ennuie dans son quotidien monotone rythmé d’achats compulsifs… jusqu’au jour où il rencontre un génie coincé dans une lampe magique. Ce dernier va lui faire découvrir la vie de trois personnages qui auront la chance de voir leurs vœux exaucés. Comment Édouard réagira-t-il face à ces visions extraordinaires ? Le public définit les trois vœux à exaucer, ainsi que les personnages que devra incarner le comédien. À lui ensuite d’improviser leurs aventures ! Une création proposée par La Fabrique à Impros, sur une idée originale de Lucas Prost. Mise en scène : Kévin Guéguen. Avec Lucas Prost. Durée : 1h15. Tout public à partir de 7 ans. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

