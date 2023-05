Championnat Nantais d’ImproCatch – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 12 mars 2023, Nantes.

2023-03-12

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros Tout public

C’est elles et eux qui combattent, c’est vous qui votez ! Le CNIC revient pour une deuxième édition encore plus explosive que la première ! Chaque semaine, retrouvez deux duos de personnages qui s’affronteront sur scène sous le regard d’un arbitre intransigeant. Ce dernier leur imposera des contraintes et thèmes, toujours avec votre complicité ! Et à la fin de ce show, c’est vous qui élirez le meilleur binôme, celui qui vous aura le plus convaincu et mérité à vos yeux d’aller plus loin dans la course au titre suprême !

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/