Impro Bingo – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 12 mars 2023, Nantes.

2023-03-12

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros Tout public

Êtes-vous prêts et prêtes à assister à une soirée kitsch et déjantée ? Venez revisiter le mythique jeu de Bingo avec trois improvisateurs et improvisatrices prêts à tout pour vous divertir ! Les numéros tirés correspondent à des contraintes de jeu qu’ils et elles doivent intégrer dans leurs folles histoires, et les improvisations sont jouées entre chaque « colonne », « ligne » ou « Bingo » crié par les chanceux et chanceuses de la soirée. Des impros, du Bingo, c’est Improooooo Bingo !!! Création originale proposée par la Fabrique à Impros. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/