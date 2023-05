Thérapie de Couple – Diabolos Nantes Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Thérapie de Couple – Diabolos Nantes Fabrique à Impros (La), 11 mars 2023, Nantes. 2023-03-11

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros Tout public Relation amoureuse : relation entre deux sujets fondée sur l’existence d’un sentiment amoureux partagé. Venez vous immiscer dans l’intimité de nos couples. La célèbre psychothérapeute D. Clique va vous distiller ses conseils au travers de cette conférence, illustrée par l’histoire de 3 couples d’un soir que vous aurez constitué. Après cela, vous serez prête ou prêt pour “régler à deux des problèmes qu’on n’aurait pas eus tout seul” comme disait son mentor Coluche. Un création des Diabolos Nantes. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif Tarif unique : 8 euros Age max Tout public Lieu Ville Fabrique à Impros (La) Nantes

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Thérapie de Couple – Diabolos Nantes Fabrique à Impros (La) 2023-03-11 was last modified: by Thérapie de Couple – Diabolos Nantes Fabrique à Impros (La) Fabrique à Impros (La) 11 mars 2023 Fabrique à Impros (La) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique