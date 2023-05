Smoothie, la scène ouverte d’improvisation – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 10 mars 2023, Nantes.

2023-03-10

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non Entrée avec participation à prix libre. Réservation conseillée. Tout public

Seule l’envie de s’amuser compte pour monter sur scène ! Tous les vendredis, la Fabrique à Impros organise une scène ouverte accessible à toutes et tous, improvisateurs et improvisatrices d’un jour ou de toujours. Venez relever le défi de jouer des petites scènes d’impro en bonne compagnie, sous la houlette d’un présentateur qui vous donnera quelques contraintes de jeu… ou pas ! Et si vous êtes hésitant hésitante, vous pouvez toujours profiter des sièges confortables du théâtre pour assister à ce délicieux mélange de différents horizons. Une soirée ouverte à celles et ceux qui souhaitent fouler les planches ou simplement assister au spectacle. Durée : 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/