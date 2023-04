Marché de Noël Gourmand par La Vertueuse Fabrique à Bières La Vertueuse Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Marché de Noël Gourmand par La Vertueuse
Fabrique à Bières La Vertueuse
180, rue du Docteur Pipet
Yssingeaux
Haute-Loire

2023-12-18 08:30:00

Haute-Loire . Marché de producteurs – dégustations – Animations pour enfants

Sur place, retrouvez une sélection fine de produits locaux, authentiques et artisanaux pour mettre en avant notre terroir avant les repas de fin d’année.

Huîtres, crosnes, chocolats, vins… Fabrique à Bières La Vertueuse 180, rue du Docteur Pipet Yssingeaux

