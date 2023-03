« Sublimer le quotidien » à la Fabrika Garazi Fabrika Garazi Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

« Sublimer le quotidien » à la Fabrika Garazi 27 mars – 2 avril Fabrika Garazi Sublimer le quotidien Des objets de tous les jours, pour illuminer nos habitudes, des reflets de nos vies, pour sublimer le quotidien. Voici le désir de l'exposition de la galerie Fabrika Garazi, à l'occasion des JEMA 2023. Ils sont présents chaque jour autour de nous, ces petits objets qui symbolisent notre quotidien, nos habitudes, notre vie. La thématique proposée cette année par les JEMA nous permet de les mettre en valeur, dans les murs de la Fabrika Garazi. Du mercredi 29 mars au samedi 01 avril, venez découvrir les artistes qui embelissent notre quotidien. Plusieurs artisans seront présents à la galerie Fabrika Garazi durant ces journées, dont Elodie Bassagaisteguy, bijoutière joaillière, et Thierry Corrieras, céramiste et enseignant. En parallèle de cette présentation, une autre exposition sera mise à l'honneur: « Les hommes et les matières » dans le cadre du partenariat avec l'Université Populaire du Pays Basque. Celle-ci sera inaugurée le samedi 01 avril à 17h, par un café-archéo organisé au sein de la galerie et animé par Pablo Marticorena, docteur en Archéologie (UMR 5607 Ausonius). Cette exposition croisera une nouvelle fois archéologie et artisanat d'art contemporain. Fabrika Garazi 56 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 JEMA Fabrika Garazi Anouk Sarrazin

