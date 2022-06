Fabrik’ ton Bijou Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: 26250

Livron-sur-Drôme

Fabrik' ton Bijou Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme

2022-06-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-15 17:00:00 17:00:00

Livron-sur-Drôme 26250 Atelier créatif, à partir de 6 ans (les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte).

En famille, viens créer ton bijou !

Sur inscription Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme

