FABRIK Collectif 12 Mantes-la-Jolie, samedi 17 février 2024.

FABRIK FABRIK, c’est le récit initiatique d’un homme qui va apprendre à se mouvoir, à jouer et à ressentir, mais va surtout, à la grande surprise de son concepteur, découvrir son libre-arbitre. Samedi 17 février, 16h00 Collectif 12 8€ / 6€ / 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:45:00+01:00

Fin : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:45:00+01:00

FABRIK, c’est le récit initiatique d’un homme qui va apprendre à se mouvoir, à jouer et à ressentir, mais va surtout, à la grande surprise de son concepteur, découvrir son libre-arbitre. Au cours de leur histoire en commun, ces deux êtres vont apprendre l’un de l’autre et chambouler les codes de la création en brouillant les pistes entre “celui qui sait” et “celui qui découvre”.

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France http://collectif12.org/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@les400coups.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 33 13 11 »}]

Arts du cirque

© Valentin Signargout