Rencontre entre parents FABRICO Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Rencontre entre parents FABRICO Valence, 2 décembre 2023, Valence. Rencontre entre parents Samedi 2 décembre, 09h30 FABRICO gratuit L’association L’Air de Liens propose des rdv mensuels à destination des parents dont les enfants sont en souffrance scolaire. FABRICO 7 rue Belle Image – 2600 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T11:00:00+01:00

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T11:00:00+01:00 Jeunes- souffrance scolaire – phobie scolaire – soutien Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu FABRICO Adresse 7 rue Belle Image – 2600 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville FABRICO Valence latitude longitude 44.934134;4.893036

FABRICO Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/