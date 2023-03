Cédille Tour 2023 : Étape 1, Valence ! Fabrico Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Cédille Tour 2023 : Étape 1, Valence ! Fabrico, 6 avril 2023, Valence. Cédille Tour 2023 : Étape 1, Valence ! Jeudi 6 avril, 14h00 Fabrico Cédille vous propose de (re)découvrir les tiers-lieux valentinois ! On constate un véritable engouement pour les tiers-lieux car ils répondent à l’évolution des modes de travail et aux nouvelles attentes citoyennes et professionnelles. À Valence, il existe des espaces de travail partagé de tous types qui proposent un large éventail de services et des activités foisonnantes. Au programme : – Visite de Fabrico

– Présentation de L’Artisanoscope

– Visite du Cause Toujours

– Visite de Valence Atelier Libre Avec le soutien du département de la Drôme et de l'ANCTerritoires. Fabrico 7 Rue Belle Image 26000 Valence

