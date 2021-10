Fabrice TAREL Trio Sunset & Sunside, 1 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 1 décembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

“Un jazz actuel à la fois inventif et profond”

Après 15 ans d’existence et plus de 250 concerts, le Fabrice Tarel Trio nous présente son 5ème disque « Flower in the Desert ». On retrouve dans ce nouveau répertoire tout le talent narratif et poétique des compositions du pianiste dans un jazz actuel à la fois inventif et profond.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/3902/7856/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-01T19:30:00+01:00_2021-12-01T20:30:00+01:00