Fabrice Ramalingom – Frérocité MPAA / Saint – Germain Paris, 27 janvier 2024

Le samedi 27 janvier 2024

de à

Tout public.

Frérocité, ce néologisme attribué à Lacan, amalgame de mots où l’on entend Frère, Férocité, Cité, donne déjà un indice sur le propos… Réunissant au plateau 18 amateurs aux côtés d’une distribution professionnelle, Fabrice Ramalingom questionne ici le vivre ensemble et la place de chacun au monde.

Le titre lui-même ouvre une crevasse où s’engouffrent le doute et les bons sentiments. Frérocité agrège deux états a priori inconciliables. Pourtant, la fraternité ne va pas sans rivalité, sans difficulté… Ce projet qui mêle danseurs professionnels et amateurs entend bien relancer ce chantier permanent de la relation, familiale ou non d’ailleurs, de ce que l’être ensemble contient de joie et de déceptions, de peurs et de tendresse. Mais aussi de constructions politiques, utopiques, conscientes ou non, aujourd’hui ravivées, brûlantes. Et là, la danse entre pertinemment dans ce jeu d’espaces et de corps, de trajectoires et de rencontres, de courses et d’attentes. Révélatrice aussi, des tensions et des élans. Osons la table rase, reconstruisons !

MPAA / Saint – Germain 4 Rue Félibien 75006 Paris

