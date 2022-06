Fabrice Not, Léna Corre, Murielle Jam et André Toulmond dédicacent l’ouvrage La station biologique de Roscoff, Au cœur des sciences marines, 11 juin 2022, .

2022-06-11 15:30:00 – 2022-06-11 18:00:00

La Station biologique de Roscoff a une longue et belle histoire et un rayonnement aujourd’hui international, ce livre l’illustre dans sa diversité. Centre majeur en biologie et écologie des océans, on célèbre les 150 ans de cette institution, une des plus anciennes stations marines au monde. Chercheurs et étudiants de tous pays se retrouvent sur la côte bretonne, face à l’île de Batz, pour analyser les écosystèmes, en prise directe avec le milieu ou en bassins et laboratoires. Sans oublier les artistes de passage entre ses murs qui, tel Mathurin Méheut, marient avec bonheur art et science. Trésor de la cité corsaire, le patrimoine de la station côtoie les progrès les plus pointus dans l’étude du vivant et de son adaptation.

