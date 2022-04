Fabrice MENARD expose « CHARTRES AU FIL DE L’EURE » Chartres, 27 mai 2022, Chartres.

Fabrice MENARD expose « CHARTRES AU FIL DE L’EURE » Chartres

2022-05-27 – 2022-05-29

Chartres Eure-et-Loir

« Depuis le temps que je promène mon appareil photo le long de la rivière qui traverse ma ville, j’ai eu envie de vous faire partager mes points de vue. J’ai immortalisé, à différentes saisons, Chartres le long de l’Eure, entre les trois ponts et les grands prés. Cette balade photographique de « Chartres au fil de l’Eure », est une sélection de clichés cadrés verticalement, en pose longue, en essayant de ne pas avoir un ciel vide.

Au plaisir de vous accueillir les 27, 28, 29 mai et les 4, 5, 6 juin de 14 à 18 heures à la salle de l’association des quartiers Saint-Pierre et bords de l’Eure, 9 rue au juifs 28000 Chartres. »

« Coup de pouce » à un artiste : Fabrice MENARD expose « CHARTRES AU FIL DE L’EURE »

contact@comitesaintpierre.com +33 6 25 48 53 14

Chartres

