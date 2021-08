La baule Parc des Dryades 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Fabrice Luchini – Dryadestivales Parc des Dryades 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Atlantia La Baule & Diogène Productions présentent ### **Fabrice Luchini sur la scène du Parc des Dryades** **« Des écrivains parlent d’argent »** Un titre de spectacle énigmatique que Fabrice Luchini résume ainsi : « Un sujet étrange, des écrivains variés et mon désir de lire des textes. » Point commun entre les différents extraits de textes choisis : l’argent. La puissance hallucinante de la langue française, sa richesse éblouissante. La joie de dire du Charles Péguy, de poursuivre avec Sacha Guitry, Émile Zola, Marcel Pagnol, Jean Cau… Tout cela dans un exercice précis, sur un sujet très investi qui raisonne en chacun de nous et que les écrivains éclairent avec leur intuition stylistique. « Après «Le point sur Robert», «La Fontaine» ou «Voyage au bout de la nuit», voilà un nouvel objet scénique mêlant théâtre et poésie dans lequel le passionné Luchini partage avec le public son amour des belles lettres. » (sortiraparis.com) **Dimanche 29 août – 21h** Amphithéâtre en plein air Placement libre assis Ouverture des portes : 19h30 Plus d’informations : **[dryadestivales.com](https://www.dryadestivales.com/)** [**Réservez vite vos places :**](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=805&lng=1) **[BILLETTERIE](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=805&lng=1)**

