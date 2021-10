Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Fabrice Luchini “Des écrivains parlent d’argent” Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Fabrice Luchini “Des écrivains parlent d’argent” Arcachon, 10 décembre 2021, Arcachon. Fabrice Luchini “Des écrivains parlent d’argent” au Théâtre Olympia 21 avenue du Général de Gaulle Arcachon

2021-12-10 20:00:00 – 2021-12-10 22:00:00 au Théâtre Olympia 21 avenue du Général de Gaulle

Arcachon Gironde Arcachon 52 EUR Après le succès du spectacle à Arcachon en 2019, Fabrice Luchini

est de retour pour celles et ceux qui l’auraient manqué.

« Là aussi, encore une fois, la puissance hallucinante de la langue

française, sa richesse éblouissante. La joie de dire du Charles

Péguy, de poursuivre avec Sacha Guitry, Émile Zola, Victor Hugo,

Jean Cau… Tout cela dans un exercice précis, la lecture rigoureuse,

sans obligation de spectaculaire, sur un sujet très investi, qui

résonne en chacun de nous, et que les écrivains éclairent avec leur

intuition stylistique. » Fabrice Luchini. +33 5 57 52 97 75 Après le succès du spectacle à Arcachon en 2019, Fabrice Luchini

au Théâtre Olympia 21 avenue du Général de Gaulle

