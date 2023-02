Fabrice Hyber, La Vallée FONDATION CARTIER, 7 février 2023, PARIS.

Accès à l’exposition dans les 30 minutes suivant l’horaire réservé. Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 11h à 20h. Nocturne le mardi jusqu’à 22h. Conditions de gratuité : -13 ans, carte de presse, bénéficiaires des minima sociaux, handicap/PMR (+1 accompagnateur) Billets disponibles sur place dans la limite des places disponibles selon les créneaux horaires.Le billet donne accès à l’ensemble des espaces de la Fondation Cartier : l’exposition en cours (rez-de-chaussée et sous-sol), le jardin et la librairie. — Le contrôle des sacs à l’entrée est systématique. — Les bagages et objets encombrants (valises, sacs à dos volumineux, trottinettes, vélos) sont interdits. — Aucun sac à dos ni valise ne sera accepté dans la Fondation, seuls les sacs à dos de petite taille (format A3) portés à l’avant et les sacs à main sont autorisés. — Les poussettes ne peuvent être déposées dans les espaces d’exposition sans surveillance. Exposition Fabrice Hyber, La Vallée Du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023 A partir du 8 décembre 2022, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présente La Vallée, une grande monographie consacrée à la peinture de Fabrice Hyber. Dans ses toiles peintes « du bout des doigts », l’artiste français donne à voir le déploiement d’une pensée libre et vivante. Réunissant une soixantaine de toiles dont près de quinze œuvres produites spécifiquement pour l’exposition, Fabrice Hyber crée au sein de la Fondation Cartier une école ouverte à toutes les hypothèses. Le visiteur est invité à traverser différentes salles de classe selon un parcours qui suit les méandres de la pensée de l’artiste. Artiste, semeur, entrepreneur, poète, Fabrice Hyber est l’auteur d’œuvres prolifiques précisément répertoriées. Faisant fi des catégories, il incorpore dans le champ de l’art tous les domaines de la vie, des mathématiques aux neurosciences, en passant par le commerce, l’histoire, l’astrophysique, mais aussi l’amour, le corps et les mutations du vivant. Fondation Cartier pour l’art contemporain Fondation Cartier pour l’art contemporain

A partir du 8 décembre 2022, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente La Vallée, une grande monographie consacrée à la peinture de Fabrice Hyber. Dans ses toiles peintes « du bout des doigts », l'artiste français donne à voir le déploiement d'une pensée libre et vivante. Réunissant une soixantaine de toiles dont près de quinze œuvres produites spécifiquement pour l'exposition, Fabrice Hyber crée au sein de la Fondation Cartier une école ouverte à toutes les hypothèses. Le visiteur est invité à traverser différentes salles de classe selon un parcours qui suit les méandres de la pensée de l'artiste. Artiste, semeur, entrepreneur, poète, Fabrice Hyber est l'auteur d'œuvres prolifiques précisément répertoriées. Faisant fi des catégories, il incorpore dans le champ de l'art tous les domaines de la vie, des mathématiques aux neurosciences, en passant par le commerce, l'histoire, l'astrophysique, mais aussi l'amour, le corps et les mutations du vivant.

