Fabrice Guédy, Caroline Delabie, Floriane Rigolot, (Atelier des Feuillantines), Sandro Guédy (Université du Québec à Montréal) Grande Mosquée de Paris, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Le Cantique des Oiseaux / Installation / Chants d’oiseaux instrumentalisés et conte à écouter dans le jardin de la mosquée.

L’Atelier des Feuillantines est une école d’art et un conservatoire lauréat de prix « Impact Sociétal » de l’Agence Nationale de la Recherche pour ses enseignements et ses liens avec les conservatoires et collèges.

l’Atelier des Feuillantines a mené un projet avec la BnF autour des carnets dans lesquels Olivier Messiaen notait des chants d’oiseaux. Ces notations ont été travaillées et enregistrées par les élèves de conservatoires parisiens, soutenus par l’Ensemble Intercontemporain, créant une grande bibliothèque de partitions.

C’est cette bibliothèque sonore qui est déployée dans les arbres du jardin de la mosquée, mélangée à la voix de Leili Anvar disant le texte perse et français du « Cantique des Oiseaux » écrit au XIIIème siècle, dont les protagonistes sont tous des oiseaux.

En partenariat avec : Grande Mosquée de Paris, Atelier des Feuillantines, Bibliothèque Nationale de France, Ensemble Intercontemporain, Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, Conservatoire du Centre, CMA13, CMA5, CMA20, collège Garcia Lorca (Saint Denis), écoles élémentaires parisiennes.

Avec le soutien de la Grande Mosquée de Paris, l’Atelier des Feuillantines, la Bibliothèque Nationale de France et l’Ensemble Intercontemporain

Grande Mosquée de Paris 2 bis, place du Puits de l’Ermite 75005 Paris

