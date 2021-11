Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Fabrice Erre Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Samedi 11 décembre à 16h Rencontre – BD – Esprit critique Rencontre avec l'auteur Fabrice Erre autour de ses 2 derniers ouvrages Les complotistes et Le pouvoir de la satire. Rencontre suivie d'une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Bédéciné. Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T18:00:00

