FABRICE EBOUE THEATRE SEBASTOPOL Lille, samedi 25 mai 2024.

CHEYENNE PRODUCTIONS ET CHEZ FELIX, présententFABRICE E´BOUE´ – ADIEU HIER Les dernières Mise en scène Fabrice Eboue´ et Thomas Gaudin Réseaux sociaux, militantisme exacerbe´, Cancel Culture, ces dernières années n’ont fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboue´ se sent déjà` dépassé´… Le spectacle Adieu Hier rencontre un véritable succès a` Paris et en tournée ! Dès janvier 2024, Fabrice Eboue´ revient sur scène, pour une nouvelle série de dates d’Adieu Hier – les dernières ! La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboue´, nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

Tarif : 26.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 21:00

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59