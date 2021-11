Fabrice Eboué Théâtre Sébastopol, 18 novembre 2022, Lille.

du vendredi 18 novembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 à Théâtre Sébastopol

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé… Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! la plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable ! → Informations groupes et PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Théâtre Sébastopol : Place Sébastopol 59000 Lille

Fabrice Eboué sera sur la scène du Theatre Sebastopol le 18 et 19 novembre 2022

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol, 59000 Lille



