LUNE PRODUCTIONS présente ce spectacle Avec sa plume acérée et l'art de rire de tout, son 4e spectacle Adieu Hier nous garanti un moment d'humour mémorable !Après des Folies Bergère à « Guichet Fermé », c'est sur la scène du Grand Rex que Fabrice Eboué se produira pour une date exceptionnelle le 20 avril 2023. Equipe artistiqueAvec Fabrice EbouéMise en scène Fabrice Eboué et Thomas Gaudin

FABRICE EBOUE Adieu hier
ESPACE CHARLES VANEL LAGNY SUR MARNE
13 avril 2023 à 20:30
Tarif : 33.0 à 44.0 euros.

