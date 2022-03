Fabrice Éboué : Adieu hier Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 35 € / 45 € BILLETTERIES : – www.cheyenne-prod.com, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 47 49 80 03 dans le grand auditorium One man show.Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé… Après le succès de “Plus Rien à Perdre” et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Éboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable ! Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

