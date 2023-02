Fabrice Eboué – Adieu Hier (Tournée) COLISEE, 3 février 2023 00:00, ROUBAIX.

Fabrice Eboué – Adieu Hier (Tournée) Fabrice Eboué. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-05-16 20:00. Tarif : 30.0 45.0 euros.

COLISEE ROUBAIX Nord . CHEYENNE PRODUCTIONS (L-R-213472 ) et CHEZ FELIX présentent ce spectacle FABRICE ÉBOUÉ – ADIEU HIERMise en scène Fabrice Eboué et Thomas Gaudin Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! la plume acérée et l’art de rire de tout de FabriceEboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !Réservation PMR : 02.47.49.80.03. Fabrice Eboué

Votre billet est ici.

CHEYENNE PRODUCTIONS (L-R-213472 ) et CHEZ FELIX présentent ce spectacle

FABRICE ÉBOUÉ – ADIEU HIER

Mise en scène Fabrice Eboué et Thomas Gaudin

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…

Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! la plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice

Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

Réservation PMR : 02.47.49.80.03

Votre billet est ici.