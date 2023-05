FABRICE AINAUT Parc Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

RER

B Arcueil-Cachan / Bus 187, 184, 162 arrêt Mairie de Cachan

INSTALLATION LUMINOCINÉTIQUE PROGRAMMÉE / Installation / Structures interactives lumineuses et mobiles

Issu

des ultimes générations venues à l’art construit, Fabrice Ainaut développe à

sa façon les avancées de cette expression physique aux multiples

combinatoires, dont il a su tirer les dispositifs et les effets les plus

pénétrants, qui

déroutent les codes de perception attachés à l’inertie de l’image. D’abord

passé par les instances de l’orthodoxie géométrique dans le sillage

d’Arden Quin, qui préconisait le procédé du tableau transformable, il

gagne peu à peu son autonomie, s’intéresse à l’art africain, se passionne

pour les systèmes sériels et se tourne vers le mouvement et son

inscription dans l’espace, au plus près des innovations du monde actuel…

Mélangées

au parc verdoyant, les sculptures interactives sophistiquées de

Fabrice Ainaut, créent un espace chromatique intime, un

écosystème technologique, dans lequel le spectateur est invité

à découvrir et activer certains mécanismes qui réagissent au

mouvement (…) L’installation

propose un développement de la pensée critique et nous invite à

interroger l’état d’urgence,

la surveillance de masse (…) Jusqu’à quel point devons-nous

partager des informations confidentielles qui peuvent être

utilisés à des fins inconnues ? Elisa

Rodriguez Campo

Nuit Blanche Cachan 2023 est soutenue par : la Ville de Cachan, Valophis Habitat, Marin – Beaux Arts, La Ménagerie Technologique

Parc Raspail 21 rue Gallieni 94230 Cachan

